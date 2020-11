Broer en zus Brandsma winnen eerste prijs bij Lampies-wedstrijd

nieuws

De eerste prijs in de categorie 9-12 jaar werd gewonnen door Freerk Brandsma. Foto: Volksvermaken Groningen

De lampionnenwedstrijd van Volksvermaken Groningen is gewonnen door de 6-jarige Maartje Brandsma en haar 9-jarige broer Freerk. Dat heeft de vereniging woensdagavond bekendgemaakt.

Ieder jaar is de vereniging op zoek naar de mooiste lampion van Groningen. Normaal doet men dat met een wedstrijd die gehouden wordt in de Martinikerk. Door de coronacrisis kon dat niet doorgaan. Daarom werd besloten om een virtuele wedstrijd te organiseren. Kinderen werden opgeroepen om een foto van hun zelfgemaakte lampion te maken en deze via de e-mail in te sturen. Een jury bestaande uit kinderburgemeester Floor en loco-kinderburgemeester Milou kozen samen met juryvoorzitter Marjo van Dijken de mooiste lampionnen uit.

Er waren drie prijzen. Allereerst die in de leeftijdscategorie tot 9 jaar waarbij de eerste prijs naar Maartje Brandsma (6) ging. Een tweede prijs was er voor Emma Tiesma (5) en een derde prijs voor Jelle Brandsma (8). In de categorie 9 tot 12-jarigen ging de eerste prijs naar Freerk Brandma (9). De tweede prijs in deze categorie was voor Sono Folkers (12) en de derde prijs ging naar Steyn Bakker (9). Een aanmoedigingsprijs was er voor Beorn Piet Aslander (1). Hij had een lampion bij de kinderopvang gemaakt. De prijswinnaars krijgen mooie prijzen in de vorm van legpuzzels en spelletjes thuis gestuurd.