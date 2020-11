Brandweer Stad assisteert bij uitslaande brand in sporthal in Roden

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De Stadse brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag met verschillende voertuigen geassisteerd bij een uitslaande brand in een sporthal in Roden.

De melding van de brand aan de Kamplaan in Roden kwam rond 01.00 uur binnen waarop de blusgroep van Roden gealarmeerd werd. Bij aankomst bleek er een uitslaande brand te woeden in een sporthal die ter hoogte van de kruising met de Floralaan staat. De sporthal staat naast gereformeerde basisschool De Rank. De hulpdiensten hadden ondertussen, op basis van de vele 112-meldingen, opgeschaald naar ‘grote brand’. Brandweer Peize en Leek kwamen ter plaatse met een tankautospuit. Vanuit de stad Groningen werd geassisteerd met een hoogwerker en het groot water transport. Ook werden waterwagens uit Norg, Veenhuizen en Assen ingezet.

Een woordvoerder van de Drentse brandweer laat weten dat er veel materieel is ingezet om de brand onder controle te krijgen. “Geef hulpverleners de ruimte en kom niet bij de brand kijken. Bij de brand komt flink wat rook vrij. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en om mechanische ventilatie uit te schakelen.” Rond 02.15 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Ondanks de inzet van alle hulpverleners kon niet voorkomen dat het gebouw verloren ging. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.