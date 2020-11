Brandweer moet in actie komen voor afvalbrand in Hoogkerk

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest vrijdagavond in actie komen in Hoogkerk voor een afvalbrand. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een afvalbrand in een groenstrook nabij een snackbar aan de Roelofsstraat”, vertelt Weening. “Brandweerlieden zijn direct na aankomst gestart met een blussing. Daarbij werd één straal hogedruk ingezet. Al snel was het vuur onder controle.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar. In de voorbije weken woedden er met regelmaat brandjes in Hoogkerk.