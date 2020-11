Brandbrief om bindend studieadvies op universiteit te schrappen

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Acht studentenbonden, waaronder de Groninger Studentenbond, de GSb, heeft een brandbrief gestuurd naar het College van het Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, om het bindend studieadvies voor eerstejaars te schrappen.

De acht bonden zitten verspreid over het land en sturen ieder een brandbrief naar het College van Bestuur in hun eigen stad. De actie is naar aanleiding van het besluit twee weken geleden dat universiteiten toch een bindend studieadvies, een BSA, gaan opleggen. “Het BSA geeft eerstejaars studenten onnodig extra veel druk en stress”, zegt voorzitter Marinus Jongman van de GSb. “We roepen met klem de universiteiten op om het toch te schrappen en we vragen aandacht voor de zware situatie waarin eerstejaars zich bevinden.”

“Als eerstejaars student heb je het nu echt heel moeilijk”

In de brandbrief wordt een onderzoek aangehaald van de onderzoeksgroep Caring Universities. Uit dat onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met het welzijn van de studenten tijdens de coronacrisis. Zo blijkt dat 56 procent van de studenten te maken heeft met concentratieproblemen en heeft ruim 52 procent hinder van eenzaamheid. “Als eerstejaars student heb je het nu echt heel moeilijk. Nu lijkt ook nog eens het onderwijs voor een groot deel van het jaar online te zullen plaats vinden. Het is niet oké dat wij van onze eerstejaars verwachten dat zij hetzelfde kunnen presteren en evenveel studiepunten halen als in andere jaren, terwijl ze overduidelijk tegen de grenzen van kunnen aanlopen.”

“Vorig studiejaar werd het BSA wel geschrapt”

Afgelopen voorjaar werd het BSA geschrapt op de hogescholen en universiteiten. Ook dit studiejaar wordt het BSA niet gebruikt op de hogescholen. De Groninger Studentenbond begrijpt niet waarom er op de universiteiten dit jaar wel een BSA wordt gebruikt. “Afgelopen studiejaar was het nog maar een paar maanden tot de start van de zomervakantie en toen werd het BSA wel geschrapt. Dit studiejaar hebben we een heel jaar online college en nu de crisis zo lang duurt zijn er aantoonbaar veel mentale problemen onder jongeren. Toch kiezen de universiteiten ervoor juist nu dit drukmiddel te behouden. Dat is toch raar?”