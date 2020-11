Gymzaal De Meet in Haren verwoest door grote brand

Gymzaal De Meet aan de Mellenssteeg in Haren is zaterdag verwoest door een grote brand. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘grote brand’.

De melding van de brand kwam rond 11.50 uur bij de hulpdiensten binnen. Volgens incidentfotografen ging het in eerste instantie om een buitenbrand aan de achterkant van de gymzaal. Deze is daarna overgeslagen naar het gebouw. Daarop werd door de hulpdiensten opgeschaald naar ‘middelbrand’ waarop een tweede tankautospuit gealarmeerd werd. “Deze gymzaal is aan de achterkant voorzien van houten beplating”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd.

Tekst gaat verder onder de foto

Bij de brand komt veel rook vrij. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Grote brand

Rond 12.20 uur werd duidelijk dat om de brand te bestrijden meer hulp nodig is. De Harense brandweer krijgt assistentie van een hoogwerker en een tankautospuit van brandweer Stad. “Om over genoeg water te kunnen beschikken hebben we ook een dompelpompaanhanger ter plaatse laten komen”, vult Oosterheerd aan. Daarnaast zijn watertankwagens van brandweer Eelde en Zuidlaren ingezet om bluswater te transporteren naar Haren. Omdat het om een grote brand gaat is ook de burgemeester van de gemeente Groningen geïnformeerd. Bij de brand komt veel rook vrij.

Liveblog

16.15 uur

De schrik zit er goed in bij de leerkrachten van openbare basisschool De Wissel. Hun schoolgebouw staat naast de gymzaal. “Ik krijg rond 12.30 uur allemaal berichten en foto’s binnen op mijn telefoon dat er brand woedde bij de school.” Lees het volledige artikel hier.

14.48 uur

De brandweer meldt dat er begonnen gaat worden met afblussen. “Er komt een mobiele kraan van een sloopbedrijf ter plaatse om ons hierbij te assisteren.”

14.34 uur

De brand leek onder controle maar laait opnieuw op. “De vlammen slaan nu uit een bijgebouw dat aan de gymzaal vastzit, vermoedelijk zijn dat de kleedkamers. Ook is er een nieuwe vuurhaard op het dak.”

Liveblog gaat verder onder de foto

De kleedkamers vallen ten prooi aan de vlammen. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

14.14 uur

Energiebedrijf Enexis is ter plaatse gekomen. Zij zullen het gebouw afsluiten van elektra en gas. Fotografen melden dat de vlammen af lijken te nemen. Aan de achterzijde is een muur ingestort.

14.02 uur

De voorzitter van omnisportvereniging Voorwaarts Haren noemt de brand verschrikkelijk. Volgens hem werd er op het moment van het uitbreken van de brand een turnles gegeven in de gymzaal. Lees het artikel hier.

13.39 uur

De brandweer laat weten dat het gebouw als verloren moet worden beschouwd. “Wij hebben afgestemd dat we het uitbrand-scenario gaan hanteren. Dit betekent dat we zo weinig mogelijk water op het vuur blussen. Hierdoor gaat de rook strak omhoog en ontstaat er weinig overlast voor de omgeving.”

13.35 uur

Het radioprogramma Haren Doet interviewde brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd:



13.28 uur

Meerdere muren van het gebouw zijn inmiddels ingestort. Het vuur lijkt af te nemen, de rookontwikkeling is nog altijd fors.

13.15 uur:

Een zijmuur van de gymzaal is ingestort. Bij de brand komt nog altijd veel rook vrij.

13.09 uur

Het watertransport is operationeel. De brandweer heeft met slangen afgelegd op een sloot in de buurt. Vanaf deze plek wordt er water naar de Mellenssteeg gepompt. Daarnaast rijden waterwagens nog af en aan.

12.40 uur:

De brandweer is gestopt met blussen. Incidentfotografen: “De brandweer wacht tot het vuur naar buiten komt zodat ze het dan kunnen bestrijden. Daarmee kun je dus concluderen dat het gebouw als verloren moet worden beschouwd.”

12.35 uur

De brand trekt veel publiek. Het schoolplein van basisschool De Wissel staat vol met mensen. De omgeving is door de hulpdiensten afgezet.

Gymzaal De Meet

Gymzaal De Meet bevindt zich naast openbare basisschool De Wissel. De Meet is in eigendom van de gemeente Groningen. Het gebouw werd gebouwd in 1972.

,