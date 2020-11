Bouw nieuwbouwwoningen Fazanthof in Ten Boer van start

nieuws

Aan de Fazanthof in Ten Boer is maandag gestart met de bouw van dertig nieuwbouwwoningen. De woningen komen op de plaats van de huizen die eerder dit jaar gesloopt zijn. Dat meldt RTV Noord maandagavond.

De woningen die gesloopt zijn waren niet meer veilig vanwege aardbevingsschade. De bouw startte maandag met funderingswerkzaamheden. Voor de daadwerkelijke bouw kan beginnen worden er eerst palen met een lengte van ruim twintig meter de grond in geboord. In totaal gaat het om 363 palen. Dit boren is trillingsarm en de verwachting is dat het weinig overlast voor de omliggende woningen gaat opleveren.

In totaal worden er aan het Fazanthof twintig rijtjeshuizen en tien twee-onder-een kapwoningen gebouwd. De bedoeling is dat de bouw eind volgend jaar afgerond kan worden.