Bomenhub moet Groningen sneller vergroenen

Gedeputeerde Nienke Homan helpt mee zaailingen inkuilen in bomenhub Muntendam. Foto: Meer Bomen Nu

In Muntendam is zaterdag de eerste bomenhub van de provincie geopend. De bomenhub moet helpen bij het sneller vergroenen van de provincie.

De opening werd verricht door gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) van Klimaat. De bedoeling is dat Groningse boeren en burgers gezamenlijk zo’n 80.450 bomen en struiken gaan planten. Deze bomen en struiken worden door vrijwilligers, onder leiding van boswachters en landschapsbeheerders, verzameld in natuurgebieden, opgeslagen in bomenhubs en vervolgens verdeeld over plantlocaties. Ook in de gemeente Groningen zullen deze bomen en struiken geplant gaan worden.

“Goedkope manier om Groningen sneller te vergroenen”

Zaterdag werden de eerste zaailingen verzameld in Bedum en Westerwolde en daarna overgebracht naar Muntendam. “Zaailingen verzamelen klinkt zo logisch en is een hele goedkope manier om Groningen sneller te vergroenen met inheems gratis plantgoed”, zegt gedeputeerde Homan. “De werkwijze van Meer Bomen Nu biedt veel kansen voor klimaat en biodiversiteit en helemaal geweldig dat zoveel burgers zijn betrokken. Als provincie zullen we onderzoeken hoe we op deze manier meer bermen, achtertuinen en bedrijventerreinen kunnen vergroenen.”

Meer Bomen Nu

De bomen die verzameld worden zijn gratis omdat ze als boventallig worden beschouwd en nu op deze manier een tweede kans krijgen. Het project is onderdeel van een landelijke actie van Meer Bomen Nu. Met de actie wil men laten zien dat we Nederland samen op een goedkope manier kunnen vergroenen waarbij er gebruik wordt gemaakt van de natuur en door de handen uit de mouwen te steken.