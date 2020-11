Boeren uit Groningen vertrokken richting Den Haag voor demonstratie

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Tientallen boeren uit de provincie Groningen zijn maandagavond vertrokken richting Den Haag. In de Hofstad wil men dinsdag demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Behalve uit Groningen zijn ook tientallen boeren uit Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant onderweg. De bedoeling is dat men dinsdagochtend een defilé houdt langs paleis Huis ten Bosch. Farmers Defence Force, FDF, zegt dat er toestemming is gegeven door de gemeente en politie om langs de woonlocatie van koning Willem-Alexander te rijden. Na het defilé gaan de boeren naar het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, in Leidschendam.

Het is niet voor het eerst dat de boeren demonstreren tegen het stikstofbeleid. Afgelopen jaar gebeurde dit meermaals waarbij er ook diverse keren in Groningen actie werd gevoerd.