Boer en provincie steggelen over verstandig landschapsbeheer

De familie Woldring, die een boerenbedrijf in Haren heeft, ligt al lange tijd in de clinch met de provincie over een waterdoorgang van de Drentse A naar het Paterswoldsemeer.

Al 80 jaar boert familie Woldring aan het Paterswoldsemeer, de derde generatie nu al weer. Zij zijn de laatsten aan het meer die echt van de grond leven door hun bijzondere rood bonte Friese koeien er op te laten grazen. Rond het meer wordt verder voornamelijk gewoond en gerecreëerd.

De provincie is al jaren bezig met plannen om de natuur meer ruimte te geven in het gebied. Onderdeel van de plannen is om het schone water van de Drentse A in het Paterwoldsemeer te laten stromen. Daarvoor moet er een waterdoorgang komen en die moet over het land van Woldring.

Volgens Woldring heeft deze waterdoorgang weinig nut, omdat er geen water aan de Drentse A onttrokken mag worden. Maar de provincie zet de plannen toch door. Een deel van het land is al onteigend, maar volgens Woldring voor een veel lagere prijs dan de buren hebben gekregen.

De Woldrings willen hun land liever zelf houden en stellen dat hun land in feite een natuurgebied is. De provincie en de familie Woldring komen elkaar regelmatig tegen in de rechtszaal, want de Woldrings willen op dezelfde voet door gaan met hun bedrijf.