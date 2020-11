Bloembollen moeten Paddepoel komend voorjaar in bloei zetten

nieuws

Foto: René Raap / Wijkbureau Paddepoel

De wijk Paddepoel in bloei zetten. Dat is het doel van wijkbureau Paddepoel die vanaf zaterdag zakjes bloembollen uitdeelt bij het winkelcentrum aan de Eikenlaan.

In september werd er in de wijk al een Groene Burendag gehouden. Het wijkbureau pootte toen samen met hulp van heel veel wijkbewoners zo’n 3.000 bloembollen. In deze tweede ronde zijn de tuinen aan de beurt. Bij ‘Boek &Buurt’ in het winkelcentrum kan een zakje met gratis bloembollen afgehaald worden. Het wijkbureau noemt het ook een mooie kickstart voor de mensen om de tuin te vergroenen en om wat tegels te verwijderen.

Om de tuin te vergroenen worden er behalve de bloembollen ook informatiebladen van de gemeente uitgedeeld en zijn er tips te verkrijgen van tuineigenaren. De gratis bloembollen zijn alleen bedoeld voor bewoners in de wijk Paddepoel.