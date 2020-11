‘Bioscopen en bibliotheken voor twee weken dicht, wintersport ontmoedigen’

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Er worden komende dinsdag hoogstwaarschijnlijk toch strengere coronamaatregelen afgekondigd door het kabinet. Dat laten bronnen in Den Haag aan de NOS weten.

Zo overweegt het kabinet om bibliotheken, bioscopen, musea en theater vanaf aanstaande donderdag voor twee weken te sluiten. Ook wordt het maximumaantal mensen dat samen op straat mag zijn verlaagd van vier naar twee. Zondagavond meldden bronnen nog dat er geen duidelijkheid was over eventuele extra coronamaatregelen. Er werd gemeld dat er bij het kabinet voorzichtig optimisme heerst met betrekking tot het aantal coronabesmettingen dat de voorbije dagen aan het afnemen is. Wel blijft de druk op de zorg erg groot. Daarnaast worstelt het kabinet met het vraagstuk om het reproductiegetal langzaam te laten zakken of dat dit door extra maatregelen versneld kan worden.

Dinsdagavond volgt er een persconferentie van het kabinet. Bronnen melden dat qua maatregelen nog niks vaststaat. Wel gaat er hoogstwaarschijnlijk tijdens de persconferentie iets gezegd worden over het aanstaande wintersportseizoen. Het kabinet zou op zoek zijn naar manieren om reizen naar het buitenland te ontmoedigen. Daarnaast gaat het kabinet deze week een besluit nemen of er tijdens de jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod komt. Afgelopen vrijdag liet burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen nog weten voorstander te zijn van zo’n verbod.

Een deel van het kabinet kwam zondag samen in het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte (VVD). Samen met deskundigen, waaronder het RIVM, werden de huidige coronamaatregelen besproken. De vergadering duurde tot in het begin van de avond.