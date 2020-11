Binnen een aantal weken sneltests voor zorgpersoneel en agenten

nieuws

Zorgpersoneel en agenten kunnen binnen een aantal weken gebruik maken van sneltests. De test geeft een snel antwoord op de vraag of iemand besmet is met het coronavirus.

Behalve zorgpersoneel en agenten kunnen ook scholen en kinderopvangcentra gebruik maken van de sneltests. Na de test krijgt een persoon binnen 30 minuten duidelijkheid of degene besmet is. De sneltest is erg gewenst omdat deze ervoor kan zorgen dat de sectoren minder te maken gaan krijgen met afwezigheid van personeel dat thuis in quarantaine af moet wachten op de uitslag van de PCR-test.

Het OMT geeft aan dat de sneltest minder precies is dan de PCR-test. Toch zegt het Outbreak Management Team dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.