Foto: Politie Groningen-West

Aan het Hoendiep in Groningen is, in de nacht van donderdag op vrijdag, een volgeladen bietenwagen van de weg geraakt en vervolgens geschaard. De politie deelde vrijdag een foto van het ongeval.

Volgens de politie raakte niemand gewond bij het ongeval.

De dienst laat weten dat de bergingswerkzaamheden waarschijnlijk moeilijk zullen verlopen.

