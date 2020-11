“Bibliotheken en bioscopen weer open, tot half-januari strenge maatregelen”

nieuws

Bibliotheken, bioscopen en theaters mogen vanaf aanstaande donderdag weer open. De coronacijfers zijn dalend maar het is niet aanleiding om verder te versoepelen. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“De cijfers die elke dag tot ons komen zijn nog te hoog, maar de trend is dalend en dat is positief”, zegt Rutte in het begin van de persconferentie. “De cijfers laten zien dat de maatregelen die we genomen hebben werken. Of eigenlijk dat ons gedrag werkt. Het reproductiegetal bevindt zich op dit moment onder de 1,0. We zien dat het overgrote deel van de mensen zich houdt aan de regels. Ik vind dat een compliment voor ons allen. Het laat zien dat we voor een tweede keer dit voor elkaar kunnen boksen.”

“Er is ruimte voor verbetering”

Rutte hoopt ook dat deze positieve ontwikkeling aanleiding is om vol te houden en om een extra tandje bij te zetten. “Wel zien we over de volledige linie dat er ruimte is voor verbetering. Bijvoorbeeld in supermarkten, in andere winkels maar ook ten aanzien van het thuiswerken. Ook blijkt dat het gedrag thuis beter kan. En natuurlijk. Het is ontzettend lastig om je aan alle regels te houden. Maar het moet, want we willen dit virus er onder krijgen.”

Tekst gaat verder onder de foto





Het Groninger Museum mag vanaf komende donderdag de deuren weer openen. Foto: Andor Heij

Aanvullende maatregelen worden beëindigd

“Waar staan we nu? Komende woensdagnacht lopen de aanvullende maatregelen af die twee weken geleden van kracht werden. Dit betekent dat er vanaf donderdag weer meer mogelijk is. Thuis kun je drie gasten ontvangen in plaats van twee. Buiten mag je met vier mensen samenkomen in plaats van twee. Dorpshuizen, bioscopen en bibliotheken mogen weer open. Wel geldt de regel dat er maximaal dertig mensen in een ruimte mogen zijn. Ook mogen musea en pretparken weer open, wel blijven de restricties gelden. Dit betekent dat we weer teruggaan naar een gedeeltelijke lockdown. Dit heeft als gevolg dat de horeca voorlopig dicht blijft, dat er geen evenementen mogelijk zijn en er geen publiek op de sporttribunes mag zitten.”

Tekst gaat verder onder de foto





Sinterklaas moet dit jaar gevierd worden onder een gedeeltelijke lockdown. Foto: screenshot / omroep NTR / NPO3

Sinterklaas vieren in gedeeltelijke lockdown

Ook blijft de regel gelden dat er gesport mag worden boven de 18 jaar met maximaal 4 personen op anderhalve meter. “Reis alleen naar het buitenland als dat echt moet. En het betekent ook dat het Sinterklaasfeest binnen de regels van de gedeeltelijke lockdown gevierd moet worden. Dit betekent dat als je Sinterklaas met een familiebijeenkomst viert dat je hier meerdere dagen voor uit moet trekken. Sinterklaas heeft afgelopen zaterdag bij de intocht zelf het goede voorbeeld gegeven, doe daar wat mee.”

“Hou vol”

“Ik realiseer me dat als ik dit allemaal zo op som het allemaal heel streng klinkt. En dat is het ook. Er gloort licht aan het einde van de tunnel. We moeten nog even volhouden. We zijn op dit moment aan het zoeken naar een manier van wat er straks weer mogelijk is.”

Tekst gaat verder onder de foto





Hoe Kerst gevierd wordt is nog onbekend. Waarschijnlijk blijven de strenge maatregelen tot half-januari gelden. Foto: toerisme.groningen.nl.

“Half-december wellicht een voorzichtige versoepeling”

In de persconferentie ging het ook over de Kerst. Over die periode wordt nog geen duidelijkheid gegeven. “Afgelopen zomer hebben we geleerd dat je te snel kunt versoepelen”, zegt minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. “We hebben op dit moment de bocht genomen en we hebben de daling ingezet. De cijfers zijn lager, maar veel hoger dan ze zouden moeten zijn. Uit onze berekeningen blijft dat als de afname van het aantal besmettingen zich zo doorzet dan zijn we half januari terug op het niveau waar we zouden willen zijn. Wat er met Kerst kan is afhankelijk van de komende weken. Wel verwachten we dat als het aantal besmettingen sneller daalt we wellicht half-december een voorzichtige versoepeling kunnen maken.” Welke versoepeling dit is liet de minister niet weten. Meer duidelijkheid hierover wordt begin december verwacht.

Testcapaciteit

Voorts liet De Jonge weten dat de testcapaciteit wordt uitgebreid. Vanaf 1 december kan iedereen zich laten testen die in de app CoronaMelder een melding krijgt. Ook mensen die op dat moment geen klachten hebben. Als deze mensen vijf dagen na het laatste contact geen klachten hebben eindigt op die vijfde dag ook hun quarantaine.

Tot slot liet het kabinet weten dat er per 1 december een mondkapjesplicht in gaat in publieke ruimten. Het gaat dan om winkels, restaurants en theaters.