Bewoners in Haren ongerust vanwege vreemde lucht

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De Harense brandweer moest donderdagavond in actie komen aan de Hugo de Vriesweg in Haren. In de woningen werd een vreemde lucht geroken.

De melding kwam rond 19.30 uur bij de brandweer binnen. “We zijn daarop ter plaatse gegaan en hebben verschillende metingen gedaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Daaruit bleek dat het niet om een schadelijke stof gaat, maar wel dat het om een geur gaat met een lage geurdrempel. Een geur die je dus heel snel ruikt.”

Ooggetuigen ter plaatse laten weten dat er in de buurt gewerkt wordt aan het riool. Daarbij wordt er gewerkt met de stof styreen, C 8 H 8 . Bewoners in de omgeving waren van tevoren niet ingelicht door de gemeente over de werkzaamheden. Toen er op een gegeven moment vreemde geuren en dampen uit de doucheputjes en wasbakken kwamen werd er alarm geslagen. De bewoners zijn inmiddels gerustgesteld. Styreen is niet giftig, en de geur verdwijnt over een aantal dagen.