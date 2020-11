Bewoners Harkstede starten petitie tegen Skaeve Huse

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdweg Klein Harkstede.

Inwoners, ondernemers, belangen- en dorpsvereniging Harkstede zijn een petitie gestart tegen het plan van de gemeente Groningen om aan de Hoofdweg in Harkstede een Skaeve Huse te realiseren.

De bewoners van Harkstede worden bijgestaan door de inwoners van Scharmer, Meerstad, Engelbert en Kolham. Enkele maanden geleden kwam de gemeente Groningen met het plan om aan de Hoofdweg een Skaeve Huse te realiseren. Dit is een open woonvorm voor bewoners met psychiatrische problemen, drank- of drugsproblemen, die niet te huisvesten zijn in een woonwijk.

De bewoners stellen dat het niet om een sociale keuze maar om een financiële keuze gaat. Ze vinden dat de locatie niet voldoet aan de eisen. Zo tast het bijvoorbeeld de veiligheid van de omgeving en de bewoners aan waarbij er dagelijks honderden kinderen langs de enige uitvalsweg fietsen en komt de woonvorm op minder dan honderd meter van de huidige woningen te staan. In september kwamen de bewoners ook al in actie toen er een brandbrief naar de gemeenteraad werd gestuurd.

De petitie is te vinden op deze website.