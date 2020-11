Bewoners De Wijert zijn onzekerheid over Ring-Zuid zat

nieuws

Een groep bewoners van De Wijert is het beu dat er nog geen opheldering is over de meerkosten voor de aanleg van de zuidelijke ringweg van Groningen. Daarom sturen zij een brief aan Provinciale Staten, de gemeenteraad van Groningen en het Stadsbestuur. Rijkswaterstaat moet de meerkosten gaan betalen, zo stellen de bewoners.

Vorige week werd duidelijk dat de aannemer het werk heeft neergelegd, totdat deze financiële zekerheid heeft. “Het is erg onduidelijk of men ook de Wijert laat liggen. U moet niet vergeten: Wij hebben veel overlast gehad vanwege het vele bouwverkeer voor hun deur. Met name de Molukse wijk had veel slapeloze nachten”, zo stellen de bewoners in de brief.

De bewoners eisen opening van zaken van de betrokken instanties, met name van gedeputeerde Fleur Gräper en Rijkswaterstaat: “We zijn het beu als bewoners steeds maar te lezen en horen dat de verantwoordelijken die voor deze vertraging zorgen, geen opheldering geven.”

Maar als er één partij schuldig is, dan is dat volgens de opstellers van de brief Rijkswaterstaat: “Wij vinden het belangrijk dat het Ministerie en/of Rijkswaterstaat alle kosten van de overschrijding voor hun rekening nemen. ARZ weet drommels goed dat bij grote projecten het altijd duurder wordt.”