Bewoner betrapt inbrekers, politie arresteert één verdachte

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie is op zoek naar een man die ervan verdacht wordt dat hij in de nacht van zondag op maandag ingebroken heeft in een woning aan de Brugstraat.

De inbraak vond plaats rond 03.00 uur. Twee mannen betraden de woning en werden daarbij betrapt door de bewoner. Het duo ging er daarna snel vandoor. Eén van hen vluchtte op de fiets van de bewoner en kon korte tijd later aangehouden worden door agenten op de Vismarkt. Deze man zit nog vast en het onderzoek naar hem is volop bezig.

De tweede verdachte is echter nog voortvluchtig. Het gaat om een blanke man, kaal, een slank postuur en is tussen de 40 en 50 jaar oud. Tijdens de inbraak droeg hij een rode jas. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben over deze zaak, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.