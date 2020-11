Benefietavond ‘De nacht van de Groninger horeca’ in volle gang

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De benefietavond ‘De nacht van de Groninger horeca’ is in volle gang. De avond is de finale van een actie om de Groninger horeca een warm hart toe te dragen.

De avond begon om 19.30 uur. Ongeveer 2,5 uur lang krijgen kijkers via YouTube en de website van het Dagblad van het Noorden en Sikkom een programma voorgeschoteld met interviews en muziek. De avond wordt gepresenteerd door Colin Mooijman en nachtburgemeester Merlijn Poolman. Laatstgenoemde is ook de initiatiefnemer van de actie. Door de coronacrisis gaat het slecht met de horeca en om hen financieel bij te staan bedacht Poolman een crowdfundingsactie. De afgelopen periode kon er al gedoneerd worden, zaterdagavond is de slotavond van de actie.

Voor de actie is er al ruim 100.000 euro opgehaald. Zo’n dertig horecazaken uit Stad doen mee.

Bekijk de live-uitzending hieronder: