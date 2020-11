Bekerwedstrijd FC Groningen geschrapt

sport

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

De bekerwedstrijd van FC Groningen tegen TEC op 2 december in Tiel gaat niet door. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen van de overheid.

Amateurclubs mogen tot minimaal half december niet voetballen, en dat maakt het spelen tegen de betaald voetbalclubs onmogelijk. Omdat er in de rest van het seizoen geen ruimte is om deze bekerronde in te halen, heeft de KNVB besloten om de 27 betrokken amateurclubs uit het toernooi te halen. Zij krijgen daar wel een vergoeding voor en mogen meedoen aan het bekertoernooi van volgend jaar.

Op 21 november wordt er opnieuw geloot tussen de overblijvende betaalde voetbalclubs. De tweede ronde van het toernooi staat gepland voor 15, 16 en 17 december.