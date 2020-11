Be Quick 1887 zet camera’s in tegen diefstal en vandalisme

nieuws

Foto Andor Heij. Coronamaatregelen in clubhuis Be Quick 1887

Voetbalvereniging Be Quick 1887 aan de Rijksstraatweg in Haren heeft camera’s geïnstalleerd om diefstal en vernielingen tegen te gaan.

Volgens de club worden er fietsen gestolen, verdwijnen waardevolle spullen en wordt er soms niet afgerekend in de kantine. Be Quick constateert dat er regelmatig “ongenode gasten” in het clubhuis of op de tribune zijn met vandalisme tot gevolg.

Be Quick roept daarnaast de leden op om een oogje in het zeil te houden en geen spullen onbewaakt te laten slingeren. Ook hoopt de club dat de camera’s preventief werken.