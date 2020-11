Be Quick 1887 wil herstart competitie in twee regionale poules

sport

Foto Andor Heij. Steven Wuestenenk. Trainer Be Quick 1887

Hoofdklasser Be Quick 1887 wil dat de competitie verder gespeeld wordt in twee regionale poules van acht clubs. Dat heeft de club aan de KNVB laten weten.

door Andor Heij

De KNVB hield woensdag een online vergadering en ook een enquête onder de clubs uit de tweede en derde divisies en de hoofdklassen hoe de competities af te maken die door de coronamaatregelen ontregeld zijn.

De KNVB heeft drie opties. Dat is de competitie uitspelen zonder nacompetities en bekerwedstrijden, een halve competitie of de competitie opdelen in twee poules. In de laatste twee opties is er ruimte voor nacompetities voor promotie en degradatie.

Afmaken huidige competitie niet haalbaar

“Optie één is niet haalbaar”, aldus Steven Wuestenenk, de trainer van Be Quick 1887. “Dan moet je in januari al gaan spelen en ik vermoed dat het door corona nog niet kan. Ik denk dat starten na de voorjaarsvakantie een stuk realistischer is. We hebben ook weer tijd nodig om fit te worden. In groepjes van vier trainen is toch wat anders dan een echte voetbaltraining”.

Veel voordelen regionale poules

De optie om een halve competitie te spelen zou voor Wuestenenk ook wel kunnen, maar daar kleven wat hem betreft bezwaren aan: “Twee regionale poules met acht clubs zorgen er voor dat je minder reisbewegingen hebt. Dat is corona gerelateerd beter voor de gezondheid. En stel dat je doordeweeks moet inhalen, dan zijn de reistijden beperkt. Het is voor de clubs ook wenselijker qua publiek en inkomsten. Het is voor ons aantrekkelijker om twee keer tegen Hoogeveen te spelen dan tegen TAC’90 uit Den Haag”.

In het geval van een halve competitie of in twee poules spelen vervallen de resultaten tot nu toe. “Voor enkele clubs is dat nadelig”, aldus Wuestenenk. “Voor ons is het om het even. We wonnen er twee, verloren er twee en speelden er één gelijk”.

Wuestenenk hoopt op een poule met de vier noordelijke clubs, de drie clubs uit Gelderland, aangevuld met een vereniging uit het westen. “Dat kan een interessante competitie worden”.

De KNVB hakt medio december de knoop door over het vervolg van de competities in de top van het amateurvoetbal. Wanneer er iets bekend wordt over de herstart van de competities bij de lagere amateurs is nog niet bekend.