Baardijs duikt op bij Lettelberterpetten

IJshaar of haarijs of baardijs is een zeldzaam natuurverschijnsel. De weersomstandigheden zijn deze maandagmorgen precies goed.



IJshaar kan ontstaan als de luchttemperatuur even onder het vriespunt ligt. In het hout komen schimmels voor en bij de stofwisseling van deze schimmels komt onder andere water vrij dat door zeer kleine openingen in het hout naar buiten wordt geperst. Het naar buiten geperste water bevriest tot een haarachtige structuur.

IJshaar is zeer teer en smelt na aanraking direct weg. Als ijshaar aan zonlicht wordt blootgesteld, zal het snel verdwijnen. IJshaar is daarom ’s morgens vroeg of alleen op schaduwrijke plaatsen te vinden.

René Oosterhuis fotografeerde deze maandagmorgen ‘de baard van koning winter’ bij de Lettelberterpetten.

De baard van koning winter is er weer in de Lettelberterpetten @GR_Landschap . Het natuurverschijnsel is te zien als het licht gevroren heeft. Schimmels verteren doodhout en hierbij komt water vrij dat via kleine poriën naar buiten wordt geperst wat vervolgens bevriest. pic.twitter.com/ZMr3TDihwB — Rene Oosterhuis (@HGL_Rene) November 30, 2020

