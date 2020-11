Automobilist zorgt voor veel schade op terras Dokjard

nieuws

Foto: Dokjard

De bestuurder van een auto heeft maandagavond veel schade aangericht op het terras van bistro Dokjard aan de Noorderhaven. Eigenaresse Jard van Dalen heeft er een raar gevoel bij.

Hoi Jard! Wat is er gebeurd?

“Maandagavond rond 23.00 uur is een zwarte Volkswagen Polo bezig geweest om ons terras her in te richten. Daarbij zijn drie of vier terrastafels kapot gegaan, zijn terrasschotten beschadigd geraakt en zijn twee banken niet langer te gebruiken. De bestuurder is naar alle waarschijnlijk op een stalen vuilcontainer gebotst die wij langs de weg hadden gezet. Deze stond daar om geleegd te kunnen worden. Daar is de bestuurder op gebotst en vervolgens is de schade op het terras ontstaan.”

Je hebt er een raar gevoel bij. Waarom precies?

“Als je op zo’n container botst dan maakt dat ontzettend veel lawaai. Verschillende buurtbewoners hebben het dan ook gehoord en zijn direct een kijkje gaan nemen. Zij hebben de zwarte Volkswagen Polo weg zien rijden. Deze was flink beschadigd. Er was een band lek, en er was flink wat schade aan de bumper. Waar ik een raar gevoel bij krijg is hoe zoiets gaat. Ik bedoel, iedereen maakt wel eens een fout. Maar als zoiets je overkomt dan rijd je toch niet weg? Nu zitten wij met de gebakken peren en flink wat schade.”

Je doet hierbij ook een oproep?

“Nou, het zou gewoon heel mooi zijn dat deze bestuurder zich meldt. De persoon kan gewoon contact met ons opnemen of mag bij ons langs komen. We bijten niet en ik weet zeker dat we er goed uit gaan komen. Daarbij doe ik ook een oproep aan schadeherstelbedrijven. Als je de afgelopen dag of de komende dagen een auto binnenkrijgt met schade, dan zou dat dus misschien de auto kunnen zijn die wij zoeken.”

Het is niet de eerste keer dat wij contact hebben. Afgelopen zomer was het ook raak bij jullie hè?

“Klopt. Toen vloog er een quad over de kop voor ons terras veroorzaakt door te hard rijden. Ik heb toen gezegd dat het hier net een boulevard is, vooral als ons terras vol zit met mensen. Dat was dit keer ook het geluk hè? Stel dat dit had plaatsgevonden op een warme zomeravond. Dan waren er zeker gewonden gevallen. Ik denk dat het tijd wordt dat er eens goed naar de verkeerssituatie gekeken gaat worden hier.”