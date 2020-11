Automobilist gewond bij verkeersongeluk op Hoendiep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op het Hoendiep nabij Hoogkerk is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur ter hoogte van de kruising met de Johan van Zwedenlaan. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Bij het ongeluk zijn twee voertuigen betrokken en zoals ik het kan zien gaat het om een kop-staartbotsing.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve de politie rukte ook een ambulance uit. “Verpleegkundigen hebben een bestuurder gecontroleerd die gewond was geraakt. De persoon is gestabiliseerd en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Eén van de voertuigen is weggesleept door een bergingsbedrijf. Het andere voertuig kon op eigen kracht zijn weg vervolgen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.