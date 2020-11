Auto slaat over de kop in Hoogkerk

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Jan Ensinglaan in Hoogkerk is in de nacht van zaterdag op zondag een auto over de kop geslagen. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur. Volgens 112groningen.nl ging het om een eenzijdig verkeersongeluk. Door nog onbekende oorzaak sloeg het voertuig over de kop. De bestuurder kon op eigen kracht het vehikel verlaten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Medewerkers van een ambulance hebben de persoon voor de zekerheid gecontroleerd maar de bestuurder bleek niet gewond te zijn geraakt.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Het voertuig, dat zwaarbeschadigd raakte, is door een bergingsbedrijf weggesleept.