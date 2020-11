Auto rijdt tuin in en knalt tegen woning in Beijum; bestuurder aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Fultsemaheerd in de Groningse wijk Beijum is een auto door de bosjes gereden en tegen een woning tot stilstand gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. “Een personenauto is van de weg geraakt, door de bosjes heen gereden en tegen een woning gebotst”, vertelt Ten Cate. “Niemand raakte gewond, wel werd er mogelijk lachgas in het voertuig aangetroffen. De bestuurder is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.”

Het bergen van de auto liet enige tijd op zich wachten. “Woningtoezicht moest eerst ter plaatse komen om de schade aan de woning te inventariseren. Toen dit in kaart was gebracht, en de situatie veilig was, kon een bergingsbedrijf het vehikel wegslepen.” De schade aan de woning is groot. Volgens Martin Nuver van 112groningen.nl is er veel schade in een slaapkamer ontstaan. Op het moment van de botsing was de bewoner thuis. Deze raakte niet gewond maar was wel erg geschrokken.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.