“Amerikaanse verkiezingen zijn een rollercoaster waarbij ik nog niet geslapen heb”

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 gaan de boeken in als één van de spannendste ooit. Ook woensdag worden de ontwikkelingen nog op de voet gevolgd.

Hoi Audrey! Gisteravond sprak ik ook met je. Toen vertelde je dat het een lange nacht zou gaan worden. Hoe is het nu met je?

“Het was zeker een lange nacht. Ik heb vanochtend rond half zeven de televisie uitgezet en ik heb sindsdien eigenlijk niet geslapen. Vandaag had ik gewoon mijn werk, maar ondertussen probeer ik de ontwikkelingen zoveel mogelijk te volgen. Vanmiddag heb ik wel even wat rust gezocht, maar echt geslapen heb ik nog niet echt.”

Hoe heb je de nacht beleefd?

“Het was een rollercoaster. Het was super spannend. Het begon allemaal met Florida, de eerste grote swing state. Na het sluiten van de stembureaus aldaar leek het erop dat Biden zou gaan winnen, vervolgens kwam Trump langszij, toen werd weer Biden geprojecteerd als winnaar en uiteindelijk Trump. En dat zag je later ook gebeuren in staten als Ohio en North-Carolina.”

Jij bent een Amerikaanse. Heb je het ooit eerder zo spannend gezien?

“Nee. Vier jaar geleden dachten we allemaal dat Hillary zou gaan winnen. Ondanks dat het een verrassing was dat Trump won, ging dat allemaal wel heel snel. Nu duurt het veel langer. Ik verwacht ook dat het nog wel eens dagen zou gaan duren voor er echt een uitslag is. Er zijn veel stembiljetten via de post binnengekomen. En het duurt gewoon een hele tijd voor die geteld zijn. Het laat ook zien hoe verdeeld Amerika op dit moment is. Het is een ontzettend gepolariseerd land waarbij er dus nog steeds heel veel mensen op Trump stemmen.”

Het laatste nieuws is dat Wisconsin naar Biden gaat …

“Ja, en dat is heel mooi nieuws. Weet je waarom? Ik ben in de hoofdstad van Wisconsin, in Madison, geboren. Dus ik vind het wel fijn dat deze staat nu blauw is geworden.”

Hoe gaat het aflopen?

“Nou, wat ik al zei. Ik verwacht dat de einduitslag nog wel even op zich laat wachten. Ik ga zo maar eens slapen. Morgen moet ik weer les geven voor de klas. Dan is het wel belangrijk om wat uitgerust te zijn.”