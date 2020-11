“Als gedeeltelijke lockdown wordt opgeheven niet terug naar situatie van afgelopen zomer”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Als de gedeeltelijke lockdown half december wordt opgeheven moeten we niet terug naar een situatie als tijdens de afgelopen zomer. Daarvoor waarschuwt viroloog Menno de Jong, die ook lid is van het Outbreak Management Team. Dat meldt nieuwszender AT5 zondag.

De Jong benadrukt dat de bestrijding van het coronavirus geen sprint is maar een marathon. Volgens hem zullen bepaalde maatregelen gehanteerd moeten blijven worden, los van de basismaatregelen. De viroloog vindt dat de versoepelingen afgelopen zomer te ver gingen. “Dan zie je hoe snel het kan gaan. Ook in de zomer als de omstandigheden voor het virus niet ideaal zijn. Dan zou het in de winter nog weleens sneller kunnen gaan.”

Wel denkt De Jong dat er tijdens de Kerstdagen iets meer mogelijk wordt gemaakt. “Ik zou het goed vinden als er met Kerst tijdelijk iets meer kan en familie elkaar kan zien en met elkaar van een Kerstdiner kan genieten. Na de Kerst zullen we dan echt weer vol aan de bak moeten.”