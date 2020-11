“Als corona voorbij is gaan we misschien wel een rondgang door Stad maken”

nieuws

Positief zijn ze maar toch wordt er deze weken bij de Gruno’s Postharmonie geen noot gespeeld. Althans niet tijdens orkestrepetities. Voorzitter Johan Zaagman noemt het een maatschappelijk bewuste keuze.

Hoi Johan! De coronamaatregelen treffen heel veel sectoren maar waarom repeteren jullie niet?

“In principe zouden we volgens de richtlijnen mogen repeteren, maar we hebben er voor gekozen om voorlopig even niets te doen. Dat geldt trouwens voor heel veel muziekverenigingen die deze keuze gemaakt hebben. Als je de regels er bij pakt dan zouden we met dertig man in een ruimte mogen repeteren maar toen in oktober de coronamaatregelen aangescherpt werden hebben we onszelf de vraag gesteld: is het blijven repeteren in lijn met de regels, en is het in lijn met de gedachten. Wij hebben gezegd dat het niet verantwoord is. Het coronavirus verslaan doen we samen, en iedereen moet daar wat voor opofferen.”

Dus dat betekent dat er nu helemaal geen activiteiten plaats vinden?

“Klopt. Afgelopen voorjaar konden we ook niks doen, omdat de regels het toen verboden. In de zomer zijn we wel gaan repeteren bij MON, eerst met dertig orkestleden en later met veertig. En nu ligt het stil. Onze leden zullen wellicht wel thuis repeteren, maar ik merk dat het toch wat lastiger is om thuis je instrument op te pakken. Je hebt geen doel. Tijdens een repetitieavond werk je samen ergens naar toe, en dat is thuis in je eentje toch anders.”

Feit is dat jullie als muziekvereniging hard geraakt worden …

“Dat staat buiten kijf. Afgelopen week hadden we bij de intocht van Sinterklaas in Stad moeten spelen. En zo zie je allemaal evenementen in je agenda passeren die niet doorgaan. De Kölner Rosenmontagszug, de Rodermarkt en Taptoe Groningen waar we een rol zouden hebben. En ook met wat nog komen gaat. Op Eerste Kerstdag spelen we traditioneel in de ziekenhuizen. Ook dat gaat dit jaar niet door. Ja heel zuur. Ik ben al vanaf mijn negende muzikaal actief en vanaf mijn twaalfde bij de Postharmonie. Ik kan je verzekeren dat ik in die tussenliggende jaren maar weinig maandagen gemist heb.”

Hoe wordt er vanuit de muziekvereniging gereageerd?

“Iedereen vindt het jammer dat er momenteel niet gespeeld kan worden, maar men begrijpt het. Wel zie je verschillen. Zo zijn er leden die sinds maart niet meer op een repetitieavond zijn geweest. Omdat ze tot de risicogroep behoren of omdat ze iemand in hun nabijheid hebben die risicopatiënt is. Andere leden zeggen op hun beurt dat het allemaal wel wat mee valt. Maar duidelijk is dat iedereen uitkijkt naar het moment dat de coronaperiode achter ons gelaten kan worden. Er is al geopperd om dan een rondgang door de stad te gaan maken. Het is al heel lang geleden dat we dat gedaan hebben, dus misschien is dat wel een leuk idee.”