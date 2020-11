Akkoord versterkingsoperatie: “Het bureaucratisch moeras wordt verder uitgebreid”

nieuws

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

‘Een uitbreiding van het bureaucratische moeras.’ Zo noemt de SP het akkoord dat regionale bestuurders vrijdagmiddag sloten met het Rijk waarbij er 1,5 miljard euro geïnvesteerd wordt in de versterkingsoperatie en het bieden van een toekomstperspectief van Groningen.

“Het gesloten akkoord blijkt vooral een akkoord voor bestuurders, niet van, laat staan voor, Groningers”, zegt Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP in een reactie op het akkoord. “De maatschappelijke organisaties steunen het akkoord niet en spreken van volstrekte willekeur, een geweldige bezuiniging en hebben vastgesteld dat er niet of nauwelijks naar hen en de gedupeerden geluisterd is. Duizenden inwoners die jarenlang in onzekerheid en onveiligheid zitten, krijgen alsnog geen versterkt huis, maar een tegemoetkoming. De ambitie om Groningen volledig te herstellen ontbreekt volledig.”

Crisisaanpak

Ook haar collega Jan-Hein Mastenbroek, die fractievoorzitter is van de SP in de Provinciale Staten, is niet blij. “Al jarenlang verloopt het versterken van onveilige woningen dramatisch. Vorige maand werden er 5 versterkte gebouwen opgeleverd, de maand ervoor 9. De toezichthouder, de SODM, pleit daarom al jaren voor een crisisaanpak. Die komt er ook met het vandaag gesloten akkoord niet.”

Groningen wordt al jaren achtergesteld

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP in de Groningse gemeenteraad stelt dat er geen plan is om de versterking echt te versnellen. In plaats daarvan krijgt een deel van de bewoners volgens hem helemaal geen versterking meer. Ook komt er geen oplossing voor het herstellen van de vele kapotte funderingen. Sandra Beckerman: “De ministers, gedeputeerden en wethouders stellen in dit akkoord Groningen beter achter te willen laten. Groningen wordt al jaren achtergesteld. Er moet een akkoord komen waarmee de ramp die is aangericht echt wordt opgelost.”

De Groninger Bodem Beweging reageerde eerder vrijdag ook al kritisch. Zij zeggen dat het akkoord te vroeg in gaat op het anticiperen op veiligheid en te weinig op wat wordt gedaan om het woningbestand goed achter te laten.