‘Afvalsysteem Diftar maakt mensen bewust van wat ze weggooien’

Foto Gemeente Groningen

Naast het Burgercomité Haren zet Harenaar Anneke Schipper zich ook in om het afvalsysteem Diftar te behouden in de voormalig gemeente Haren. Ze wil mensen hiermee bewust maken hoe zij met grondstoffen omgaan. In het radioprogramma Haren Doet vertelt Anneke wat ze voor acties heeft gedaan.

Het Diftar Systeem kan volgens Anneke beter monitoren hoeveel afval een gemiddeld huishouden weggooit. Doordat mensen binnen dit systeem per kilo betalen worden mensen bewuster van wat ze weggooien. De bedoeling is dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval hebben. Op dit moment is het in de gemeente Groningen en voormalig gemeente Ten Boer:150 kilo en in Haren: 100 kilo. Het merendeel hiervan bestaat uit grondstoffen.

Anneke ziet door wat er allemaal speelt omtrent het Diftar systeem een kans om mensen te laten nadenken over wat ze doen met hun spullen als ze ze niet meer nodig hebben. Ze heeft o.a. op de weekmarkt in Haren gestaan met een handtekeningenactie om dit bij mensen onder de aandacht te brengen. Ook heeft ze ingesproken bij de gemeenteraad.

Er is geen samenwerking met het Burgercomité Haren, wel staat ze achter wat zij doen. ”Er is veel overlap met het Burgercomité Haren. Beiden willen we een schone aarde” aldus Anneke. De afgelopen periode heeft ze veel gedaan om de strijd tegen het Diftar-systeem aan te gaan. Bij de start heeft ze een oproep gedaan in Haren de Krant met de vraag of mensen tips hadden of mee willen doen. Dit heeft een aantal reactie opgeleverd, waaronder de tip om in te spreken bij de gemeenteraad. ”Het was heel spannend om dit te doen, omdat ik nog maar een maand met deze materie bezig ben” vertelt Anneke. Daarnaast heeft ze een Facebookgroep: Groene Parel Diftar & meer en een e-mailadres:groenpareldiftar@gmail.com. Hier kunnen mensen contact met haar zoeken.

Anneke denkt dat het Diftar systeem breed wordt gedragen. ”Het is een slim systeem, We kunnen het gebruiken voor een proeftuin om als eerste plek aan 30 kilo afval per huishouden te komen”.

