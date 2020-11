Advocatenkantoor roept ondernemers op om Sinterklaas aan duizend kadootjes te helpen

nieuws

Foto: PxHere.com

Met de actie ‘Help Sinterklaas met 1.000 cadeaus’ roept Yspeert advocaten ondernemend Groningen op om te zorgen voor cadeautjes voor kinderen in gezinnen met weinig geld. Het advocatenkantoor brengt zelf alvast 200 cadeaus in voor de actie.

Voor de actie vraagt men om ingepakte cadeautjes voor kinderen tot en met 16 jaar. Verschillende Groningse organisaties, waaronder Quiet Groningen, de Voedselbank Stad Groningen en De Zeecontainer, zorgen ervoor dat de cadeautjes bij de juiste kinderen terecht komen. Woordvoerder Martine Millet: “We hopen dat we met deze actie zoveel mogelijk Sinterklaascadeaus kunnen inzamelen. Hoe mooi is het als we 1.000 cadeaus ophalen? Laten we dit met Ondernemend Groningen mogelijk maken!’

Ondernemers die willen meedoen, kunnen ingepakte cadeautjes afgeven bij Quiet Groningen aan de Oosterhamriklaan (op dinsdag en donderdag tussen 10.00 – 16.00 uur), bij de Voedselbank Stad Groningen aan de Ulgersmaweg (maandag t/m vrijdag 08.30 uur en 12.30 uur) of bij de De Zeecontainer aan de Ulgersmaweg (maandag t/m vrijdag 9.00 – 14.00 uur en zaterdag 09.00 – 12.00 uur.) Op elk cadeau moet staan of het cadeau voor jongens, meisjes of voor elk geslacht kan en voor welke leeftijd het is bedoeld.