Advies om met Kerst maximaal zes gasten uit te nodigen

Mochten de coronamaatregelen half-december versoepeld worden dan zijn er aanvullende maatregelen nodig rond Kerst. Daarvoor pleit het Outbreak Management Team, het OMT, woensdag.

Door aanvullende maatregelen te nemen kunnen mensen die van plan zijn om ouderen of kwetsbare personen te bezoeken tijdens het Kerstperiode het advies krijgen om de tien dagen er voorafgaand hun contact met anderen te beperken. Verder adviseert het OMT om de feestdagen zoveel mogelijk in huiselijke kring te vieren en dat het aantal gasten dat ontvangen wordt te beperken tot zes. Daarbij heeft het de voorkeur om bezoeken alleen regionaal te laten plaatsvinden.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid gaven dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen aan nog geen duidelijkheid te kunnen geven over de aanstaande Kerstperiode. Volgens hen is het daar nog te vroeg voor.