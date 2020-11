Actiegroep overhandigt klimaatmanifest aan bestuursvoorzitter RUG

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Een groep actievoerders van University Rebellion verzamelde zich donderdagmiddag voor het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen om een manifest te overhandigen aan Jouke de Vries voorzitter van het College van Bestuur. In het manifest roepen de studenten de universiteit op om zich in te zetten voor duurzaamheid en democratisering.

De groep wil graag dat universiteiten duurzaamheid nastreven en wetenschappelijke kennis inzetten bij het bestrijden van klimaatverandering. Samengevat willen de studenten dat universiteiten in Nederland er alles aan doen om de realiteit van klimaatverandering te laten zien, zich inzetten voor het milieu (bijvoorbeeld door in 2035 CO2-neutraal te zijn) en hun uiterste best doen om democratisch te beslissen over het reilen en zeilen binnen de universiteit.

“Graag nodig ik jullie uit voor een afspraak binnenkort”, zo stelde De Vries na het in ontvangst nemen van het het manifest. “Wij delen jullie mening dat er dringend actie nodig is om de opwarm