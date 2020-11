Aantal WW-uitkeringen vorige maand licht afgenomen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is in oktober met 2,3 procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Eind oktober telde de gemeente Groningen 3.885 WW-uitkeringen. Dat waren er 89 minder dan de maand ervoor. Vergeleken met oktober 2019 nam het aantal uitkeringen met 528 toe, oftewel met 16,4 procent.

Het aantal mensen met een WW-uitkering daalt nu al maanden achter elkaar. De afname was in oktober het grootst vanuit de uitzendbedrijven. Het gaat hier met name om technische beroepen (onder andere bouwarbeiders). Vanuit de horeca en catering nam de WW juist toe. Dat komt deels door het einde van het horecaseizoen en deels door de sluiting van de horeca vanwege de coronacrisis.

Door de crisis zijn de kansen op werk voor bepaalde beroepen verslechterd. Sommige beroepen, bijvoorbeeld in de administratie, hebben al langer te maken met afnemende werkgelegenheid.