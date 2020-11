Aantal nieuwe coronabesmettingen in Groningen daalde afgelopen week niet

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu was het aantal nieuwe coronabesmettingen de afgelopen week vrijwel gelijk aan het aantal van de week ervoor. Dat meldt de rijksdienst dinsdagmiddag in een weekoverzicht.

In de voorgaande weken vertoonde de provincie Groningen een constante daling in het aantal nieuwe besmettingen. De provincie was steevast de grootste daler van Nederland.

Hoewel het aantal besmettingen in Nederland als geheel daalde (37.706 in een week), met 5.915 ten opzichte van 3 tot 10 november, bleef Groningen met 426 nieuwe besmettingen in de afgelopen vrijwel gelijk aan de week ervoor (413). Tussen 10 en 17 november raakten 71 mensen op 100.000 Groningers besmetten. De week ervoor waren dat er 73 per 100.000.

In de regio’s Kennemerland en Rotterdam-Rijnmond was deze week de grootste afname in het aantal nieuwe meldingen per 100.000 inwoners. In de vorige weken behoorden deze regio’s nog tot de zorgelijke regio’s.