Aantal meldingen van discriminatie op RuG toegenomen

foto: Bob de Vries

Het aantal meldingen van discriminatie op de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, is in 2019 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers waar het actualiteitenprogramma EenVandaag zaterdag over bericht.

In 2019 werden er 14 meldingen van discriminatie gedaan. In 2018 waren dit er 12 en in 2017 ging het om 8 gevallen. In de landelijke ranglijst staat de RuG op de derde plaats. De Universiteit van Amsterdam, de UvA, staat met 22 meldingen op de eerste plaats, de Universiteit van Leiden staat op de tweede plaats. Bij de vertrouwenspersoon op deze universiteit zijn afgelopen jaar 19 meldingen binnengekomen.

Ook het aantal meldingen van discriminatie op de Hanzehogeschool nam toe. In 2019 ging het om 1 geval, in de jaren daarvoor bleven de tellers op 0 staan. De discriminatie-meldingen zijn afkomstig van zowel medewerkers als studenten. Bij de meldingen gaat het bijvoorbeeld om discriminatie op basis van geloof, ras, seksuele voorkeur of beperkingen.