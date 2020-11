Aantal coronagevallen onder kinderen stijgt

nieuws

Het aantal coronabesmettingen onder kinderen is de afgelopen periode aan het toenemen. Met name onder de groep 13- tot 17-jarigen stijgt het aantal besmettingen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden dinsdag.

Uit cijfers blijkt dat op elke 100.000 kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar er vorige week zo’n 370 coronabesmettingen werden vastgesteld. In de week ervoor lag dit aantal op 288 en in de week daarvoor op 286. In de groep van 0- tot12-jarigen ging het vorige week om 53 besmettingen per 100.000 tegenover ongeveer 45 in de weken ervoor.

Aantallen stijgen

In de meeste gevallen is niet bekend waar patiënten het virus hebben opgelopen. Bij de mensen bij wie dat wel bekend is wordt er steeds vaker naar de school gewezen als besmettingsplaats. In de afgelopen week gaven 1.453 positief geteste personen, dit is 8,5 procent, aan dat de school of de kinderopvang de plaats van besmetting is geweest. In de week ervoor lag dit aantal nog op 1.042, ongeveer 6,3 procent. In de week daarvoor lag het aantal op 685. Bij deze aantallen is geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen, leerkrachten en medewerkers.

Langere Kerstvakantie

Eerder op de dag werd al bekend dat het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert om te onderzoek of de Kerstvakantie ook een week verlengd kan worden om op die manier het aantal besmettingen onder jongeren terug te dringen.