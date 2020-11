Aantal corona-besmettingen in het noorden afgenomen

nieuws

Het aantal besmettingen met corona in Noord-Nederland is de afgelopen periode afgenomen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk AZNN.

In de drie noordelijke provincies is sprake van een afvlakking van de corona-pandemie. Vergeleken met de rest van Nederland is het aantal besmettingen in Groningen het laagst. Dat vertaalt zich echter nog niet in een vermindering van de druk op klinische en IC-bedden. Die druk blijft hoog, maar daar wordt de komende tijd enige verbetering verwacht. In dat geval kan de reguliere zorg weer opgeschaald worden, aldus het AZNN.

Ongeveer 30 procent van de covid-patiënten die in Nederland buiten hun eigen regio worden geplaatst, wordt vervoerd naar ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe. Dat is veel meer dan wordt overgenomen in de overige regio’s van ons land. Sinds de tweede corona-golf zijn in het noorden 325 patiënten overgenomen op verpleegafdelingen en 75 op de intensive care.