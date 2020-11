‘Aantal besmettingen in noorden neemt af, druk op IC’s neemt toe’

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland begint de tweede golf van de coronapandemie in Noord-Nederland duidelijk af te vlakken. De capaciteit voor patiënten uit de regio is op de verpleegafdelingen nog steeds voldoende, maar er is wel druk op de IC-capaciteit.

Volgens het AZNN wordt op dit moment ongeveer een kwart van alle coronapatiënten, waarvoor in de eigen regio geen plek meer is in een ziekenhuis, vervoerd naar ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland. Tot nu toe zijn, sinds de tweede golf, 247 patiënten overgenomen op verpleegafdelingen en 45 op de Intensive Care.

Er is op dit moment geen aanwijzing dat kritieke zorg in de regio Noord-Nederland wordt uitgesteld, aldusa het AZNN. “Indien een ziekenhuis in de knel mocht komen zal er in de regio gezamenlijk naar oplossingsrichtingen worden gezocht”, zo stelt het zorgnetwerk.