88 aardbevingsgedupeerden moeten mogelijk duizenden euro’s terugbetalen

nieuws

De eigenaren van 88 huizen in het aardbevingsgebied moeten mogelijk duizenden euro’s aan schadevergoeding terugbetalen. Volgens RTV Noord komt dat door een fout van de Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

De betreffende huiseigenaren hebben een vergoeding aangevraagd en gekregen voor de waardedaling van hun huis. Omdat zij ook een vergoeding krijgen voor een nieuw huis, moeten zij de vergoeding voor waardedaling terugbetalen.

De fout is ontstaan omdat de Nationaal Coördinator Groningen een lijst met adressen, waarop staat waar sprake is van sloop en nieuwbouw, niet was bijgewerkt. Toen het NCG de lijst bijwerkte, had het IMG al geldbedragen uitgekeerd aan mensen die daar geen recht op hadden.

Volgens het IMG liggen de bedragen tussen de 10.000 en 14.000 euro. Of het geld ook wordt teruggevorderd, wil het IMG nog overwegen.