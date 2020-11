78 coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Groningen is in het afgelopen weekeinde opgelopen met 6 patiënten, waardoor nu 78 mensen met COVID-19 in Groningse ziekenhuisbedden liggen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die maandag naar buiten werden gebracht.

Van de 78 opgenomen patiënten zijn er 19 opgenomen op een Intensive Care afdeling. Dat zijn er vier minder dan vrijdag. Het aantal opnames op verpleegafdelingen nam met tien toe, van 59 naar 69 patiënten

In Friesland zijn nu 73 coronapatiënten opgenomen, waarvan 22 op een IC. In Drenthe zijn in totaal 32 mensen opgenomen met COVID-19, waarvan tien op een IC. In Noord-Nederland zijn op dit moment 105 patiënten van buiten de regio opgenomen, waarvan 29 op een Intensive Care.