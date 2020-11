50.000e Vanhulley-mondkapje is voor Diederik Gommers

nieuws

Foto: VanHulley

Jolijn Creutzberg en Chimene Kouakou overhandigden woensdagmiddag het 50.000e door Vanhulley gemaakte mondkapje aan Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lid van het Outbreak Management Team.

“De keuze voor Diederik Gommers was eigenlijk een hele logische”, aldus Vanhulley oprichter Jolijn Creutzberg. “Niet alleen omdat hij zo betrokken is, maar juist omdat hij zoekt naar de verbinding, en niet polariseert. De manier waarop hij destijds met Famke Louise in gesprek ging vond ik echt geweldig.” Gommers was aangenaam verrast: “Ik doe dit soort dingen graag, corona is van iedereen”.

Naast een speciaal kerstmondmasker, het ‘Merry Christmask’, kreeg Gommers ook een gepersonaliseerd mondmasker met zijn eigen naam en ‘het magische getal’ 50.000 erop.

Als het aan Creutzberg ligt dan gaan de mondkapjes niet de 100.000 stuks halen. “Ik vind het leven zonder mondkapje veel fijner, ik mis echt de gezichten, ik hoop dat het tijdelijk is.”