41 nieuwe coronabesmettingen en één ziekenhuisopname in gemeente Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronabesmetting in de gemeente Groningen is sinds zondagochtend met 41 toegenomen. Dat blijkt maandagmiddag uit de laatste cijfers van het RIVM. In de provincie werden nog eens 54 nieuwe infecties vastgesteld.

De 41 nieuwe infecties zijn er zeven meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Ook werd een inwoner van de gemeente geregistreerd als opgenomen in een ziekenhuis. In voorgaande vierentwintig uur werden geen ziekenhuisopnames geregistreerd in de gemeente. In totaal zijn nu 33 inwoners van de gemeente Groningen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis sinds de uitbraak van het virus in maart.

In de rest van de provincie werden 54 nieuwe besmettingen vastgesteld, zeven meer dan in de periode tussen zaterdag- en zondagochtend. Een inwoner van de gemeente Delfzijl werd opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19.

Appingedam 0 Pekela 2 Delfzijl 5 Oldambt 6 Groningen 41 Westerwolde 5 Loppersum 0 Midden-Groningen 5 Stadskanaal 13 Hogeland 6 Veendam 6 Westerkwartier 6 Totaal 95

Landelijk registreerde het RIVM 4873 nieuwe besmettingen, 576 minder dan gisteren. De 45 geregistreerde overlijdens zijn er evenveel als zondag, hoewel deze mensen niet allemaal in de afgelopen vierentwintig uur overleden aan het virus. Het RIVM registreerde 202 nieuwe ziekenhuisopnames, dertig meer dan gisteren.