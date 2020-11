39 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 91 in provincie

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen is sinds donderdagochtend met 39 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers het de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincies werden nog eens 52 positieve tests afgenomen.

De 39 nieuwe besmettingen in de gemeente Groningen zijn er drie minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. In totaal zijn nu 3912 inwoners van de gemeente besmet geraakt met het coronavirus sinds de uitbraak van de pandemie. 32 inwoners van de gemeente Groningen zijn sindsdien opgenomen geweest in een ziekenhuis. Vijf mensen uit de gemeente overleden aan het virus.

In de rest van de provincie werden sinds donderdagochtend 52 nieuwe infecties vastgesteld, 18 meer dan gisteren. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens geregistreerd in de provincie Groningen. In de voorgaande vierentwintig uur werden nog twee overlijdens en één ziekenhuisopname gemeld.

Appingedam 2 Pekela 0 Delfzijl 0 Oldambt 5 Groningen 39 Westerwolde 4 Loppersum 3 Midden-Groningen 4 Stadskanaal 20 Hogeland 5 Veendam 3 Westerkwartier 4 Totaal 91

In heel Nederland registreerde het RIVM 6109 nieuwe besmettingen, 458 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 202 mensen moest opgenomen worden in een ziekenhuis, waarvan 32 op een IC. Tussen woensdag en donderdag waren dat er 151, waarvan 31 op een IC. Sinds donderdagochtend registreerde het RIVM 54 nieuwe overlijdens door corona, gisteren waren dat er 89.