32 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; vier doden in provincie

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen is met 32 patiënten toegenomen sinds de ochtend van afgelopen maandag. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht. In de rest van de provincie werden nog eens 45 besmettingen geregistreerd.

Na de gemeente Groningen werden de meeste besmettingen in de provincie vastgesteld in de gemeente Stadskanaal (18). Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, maar wel het overlijden van vier mensen uit de provincie Groningen. De overledenen waren afkomstig uit de gemeenten Stadskanaal, Pekela, Westerwolde en Westerkwartier. Deze mensen overleden niet allemaal in de afgelopen 24 uur.

Hieronder vindt u het aantal nieuwe besmettingen per gemeente sinds maandagochtend.

Appingedam 0 Pekela 1 Delfzijl 0 Oldambt 3 Groningen 32 Westerwolde 0 Loppersum 0 Midden-Groningen 10 Stadskanaal 18 Hogeland 4 Veendam 4 Westerkwartier 4 Overig 1 Totaal 77

Landelijk registreerde het RIVM 7776 nieuwe besmettingen, 529 minder dan in de vorige 24 uur. 423 coronapatiënten werden opgenomen in ziekenhuizen, waarvan 59 op een Intensive Care-afdelingen. 113 mensen overleden aan COVID-19.