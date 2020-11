29 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; twee patiënten uit provincie overleden

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de afgelopen vierentwintig uur zijn er 29 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de gemeente Groningen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten bracht. In de rest van de provincie werden nog eens 32 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen daalde met drie ten opzichte van de periode tussen dinsdag- en woensdagochtend. In de provincie werden sinds woensdagochtend evenveel besmettingen vastgesteld als in de vierentwintig uur ervoor.

Een inwoner van de gemeente Midden-Groningen en een inwoner van de gemeente Westerkwartier werden donderdag als overleden gemeld door COVID-19. Het aantal ziekenhuisopnames was gelijk aan gisteren, ook in de laatste vierentwintig uur werd een inwoner van de provincie opgenomen in een ziekenhuis. Deze is woonachtig in de gemeente Midden-Groningen.

Appingedam 1 Pekela 0 Delfzijl 3 Oldambt 4 Groningen 29 Westerwolde 7 Loppersum 3 Midden-Groningen 6 Stadskanaal 5 Het Hogeland 2 Veendam 0 Westerkwartier 1 Totaal 61

Landelijk legde het RIVM 5658 nieuwe besmettingen vast, 240 meer dan gisteren. Er werden 89 overleden covid-patiënten gemeld, 13 meer dan de voorgaande vierentwintig uur. Er werden 251 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, 15 minder dan tussen dinsdag- en woensdagochtend.