27 coronapatiënten opgenomen op Groningse IC’s; 42 op verpleegafdelingen

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in de provincie Groningen is licht gestegen ten opzichte van afgelopen vrijdag. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maandagochtend bekend maakte.

Op maandagochtend lagen 69 coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen, waarvan 27 op een Intensive Care-afdeling. Vrijdag lagen er slechts 64 coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal patiënten op IC’s (vorige week 24 opnames).

In heel Noord-Nederland zijn nu 165 coronapatiënten opgenomen, waarvan 63 op een IC. 38 van hen komen van buiten Noord-Nederland. Op verpleegafdelingen zijn nog eens 43 mensen van buiten de regio opgenomen.