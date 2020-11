2,5 Miljoen extra voor binnenstad

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

Het stadsbestuur vraagt 2,5 miljoen euro extra voor de binnenstad aan de gemeenteraad.

Een aantal projecten in de binnenstad vallen duurder uit. Zoals Bussen over Oost, een project om de bussen te laten verdwijnen van de Grote markt en geluidsmaatregelen bij het busstation op de Westerhaven. Het stadsbestuur vraagt de gemeenteraad voor de uitvoering van die projecten een extra krediet. Ook de aanleg van de brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep waarover bussen gaan rijden valt duurder uit.

De gemeentefinanciën staan er niet best voor, er wordt later beslist welke projecten gekort gaan worden of uitgesteld om de overschrijding te financieren.